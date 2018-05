Este es el carruaje en el que Meghan Markle y el príncipe Harry recorrerán la ciudad después de la boda

El próximo 19 de mayo se celebrará la tan esperada boda entre Meghan Markle y el príncipe Enrique luego de se anunciara el compromiso el pasado mes de noviembre. Lista de invitados, flores para la decoración, el menú para la comida, los trajes de los novios y muchos detalles ya están listos, incluso el carruaje.

¡Sí! Es una tradición de la familia real del Reino Unido que los nuevos esposos recorran las calles de la ciudad luego de haber contraído nupcias, y deben hacerlo sobre un carruaje oficial. Meghan Markle y el príncipe Enrique ya tienen el suyo, aunque no es nuevo.

Dicho carruaje no es del todo nuevo, pues pertenece a las Caballerizas Reales y fue utilizado por Pippa Middleton, cuñada del príncipe Guillermo, Duque de Cambridge, durante el recorrido después de la boda con su hermana Kate Middleton, en el año 2011

The carriage is one of five Ascot Landaus in the Royal Mews. The carriages are used in official and ceremonial state events, such as Coronations, Royal Weddings and State Visits. pic.twitter.com/GxckiNyCLu

There will be one horse-drawn carriage in the Carriage Procession from St George's Chapel, which will take the newly married couple through Windsor Town returning to Windsor Castle along the Long Walk.

Find out more about the carriages and horses: https://t.co/X5VLIhtaDp

