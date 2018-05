Christina Aguilera anunció que ya no volverá a 'The Voice'

Christina Aguilera confesó que ya no volverá a The Voice como jurado

En una entrevista con la revista Billboard, la cantante dijo que hacer el programa “robaba toda mi energía”.

“Estaba anhelando libertad. No llegué al mundo del espectáculo para ser una presentadora de televisión, me di cuenta que no era sobre la música sino hacer momentos divertidos para televisión”

Dijo a la revista, "Me gustaba quitarme todo, el maquillaje, todo, y colocar a todo volumen hip-hop, o Nirvana, 'Creep', Slayer. Cualquier cosa así para sacarme de esa zona, ese modo de TV"

Estuvo en el programa las primeras tres temporadas y luego en la quinta, octava y décima, donde resultó ganadora por primera vez.

Aguilera estrenó este jueves su primer sencillo en seis años, titulado Accelerate, el cual estará incluido en su nuevo álbum ‘Liberation’. En él tiene colaboraciones con Ty Dolla Sign, 2Chainz y Demi Lovato, sale a la venta el 15 de junio.

"Al final del día, soy un cantante de soul. Cuando te deshaces de las palabras 'pop star' y las muchas cosas que he hecho, cantar conmovedoramente es donde está mi núcleo, mi raíz y mi corazón en realidad. Como pueden ver, es en lo que me estoy inspirado" agregó refiriéndose a lo que compuso para su nuevo disco.

Accelerate fue producido por Kanye West, quien ha dado mucho de qué hablar los últimos días. Es la primera colaboración del rapero y de la cantante de ascendencia ecuatoriana.

Te recomendamos en video