La confesión de Kylie Jenner sobre cambiar los pañales de Stormi

A tres meses de haberse convertido en madre Kylie jenner contó durante una entrevista con la revista ES Magazine, realizada por su hermana Kim Kardashian, lo que ha sido su experiencia en esta nueva etapa de su vida.

“Siento que ha sido tan maravilloso y divertido. Estoy aprendiendo mucho de mí y de la vida, ha sido una experiencia tan genial. Por supuesto, ha habido cosas difíciles… inclusive al principio, simplemente no dormir, las noches… altos y bajos”, reveló la joven de 20 años.

La menor del clan Kardashian aseguró que le gusta cambiar pañales.

“No sé qué haya cambiado mi mundo por completo, además de ella, por supuesto. Siento que solo ha mejorado. Eres menos egoísta. Realmente me gusta cambiar pañales, siento que es muy satisfactorio. Hacer que esté limpia de nuevo. No sé todo es… realmente una experiencia maravillosa".

Kylie, quien publica constantemente fotos de su hija en sus redes, también confesó que piensa en su pequeña todo el tiempo. “Preferiría estar con ella o que pudiese venir a todas partes. No puedo esperar a que pueda venir a todas partes conmigo, porque cuando sea lo suficientemente grande la llevaré a todas partes".

angel baby A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 19, 2018 at 3:29pm PDT

bff A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 19, 2018 at 2:43pm PDT

Sobre cómo eligió el nombre “Stormi”

La famosa celebridad, quien cuenta con más de 100 seguidores en Instagram, aseguró que fue su propia hija la que eligió el nombre.

"Realmente no sé cómo se nos ocurrió Storm. Su papá insiste que fue él, pero yo siento que fue mi idea. Simplemente nos gustó. Luego no me gustaba solo Storm, no sentía que ese fuera su nombre. Así que se volvió Stormi. Se quedó así. Siento que había muchos otros nombres que hasta me gustaban más pero para ser honestos siento que Stormi escogió su propio nombre, simplemente era el suyo".