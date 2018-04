Así luce Mariana Yazbek, el primer trágico amor que marcó la vida de Luis Miguel

El primer amor de Luis Miguel

Por la serie biográfica de la vida de Luis Miguel los cuestionamientos sobre su primer novia comenzaron a surgir. Los desamores, los rumores sobre el engaño de ésta y sobre todo el control que el padre del cantante tenía sobre su vida.

Mariana Yazbek habló por primera vez en Televisión sobre su relación con el Sol y confirmó varios detalles de la historia.

"Yo hacía la producción del video de ‘Cuando calienta el sol', y me encargué del casting, locaciones… Luis Miguel me pidió que saliera en el video y le dije que no, porque no me sentía cómoda".

Aquí la entrevista que le realizaron:

Al final la fotógrafa accedió y eso los llevó a vivir una relación de seis meses. Fue ella la primera en tener relaciones sexuales con Luis Migue. n embargo, Mariana no soportó el acoso por parte de los medios de comunicación.

Ha seguido con su carrera de fotografía y se pueden encontrar algunas imágenes recientes de ella en Instagram.

Aquí otra muestra

