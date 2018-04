Habló Maite Perroni ¿se arrepiente de haber formado parte de RBD?

Entre el 2004 y el 2009, RBD fue la agrupación número uno de la música en Latinoamérica, conquistando el corazón de millones de jóvenes. Sus integrantes fueron los mexicanos Maite Perroni, Anahi, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chávez.

En esta oportunidad fue Maite Perroni la que habló con el diario colombiano El Heraldo sobre su paso por la banda, respondiendo si en la actualidad se avergüenza de haber pertenecido a ella.

“Nunca en mi vida me daría pena ni coraje que me relacionen con RBD que fue un movimiento súperimportante, hablando de esa generación, y creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, entonces no me molesta para nada, solo que ya terminó ese momento, han pasado 10 años y en este momento hay otras historias que quiero contar”.

Dejó claro que no hay planes de un reencuentro “La verdad siempre se ha quedado en muchos rumores y comentarios, pero entre nosotros no ha habido planes. Tampoco existe la posibilidad de hacerlo porque todos estamos en cosas distintas, en etapas de la vida muy diferentes y entonces creo que es un poco difícil que logremos coincidir en este momento en un reencuentro, así que por lo pronto no es una realidad”.

Dijo que no mantiene una relación de amistad cercana con sus ex compañeros “Nos hemos distanciado, hay proyectos tanto personales como profesionales que han implicado que cada uno esté en su rumbo. A todos les tengo mucho cariño y los recuerdo con mucha nostalgia, por supuesto. Compartimos casi cinco años de nuestra vida, 24 horas, siete días a la semana, o sea todo el tiempo, y hay muchas historias que contar y cosas muy lindas que se vivieron, pero pasa el tiempo y la vida y cada uno sigue con sus planes. Ya no estamos tan cerca, pero sí tengo un cariño muy grande”.