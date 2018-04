El sombrero blanco de Melania Trump acaparó todas las miradas y trajo memes

La segunda jornada de la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron a EEUUs ha tenido un protagonista inesperado: el enorme sombrero blanco de la primera dama Melania Trump.

Un vistoso sombrero de ala, color blanco nuclear, el preferido de Melania, en combinación con un juego asimétrico de blazer y falda de tubo por encima de la rodilla, se convirtió en objeto de elogios y comentarios de todos los tipos, cuando la esposa de Donald Trump apareció en escena en los jardines de la Casa Blanca.

Hasta la primera dama francesa, Brigitte Macron, tan dada al buen gusto y al refinamiento, quedó opacada por la imponente figura de Melania, algo que las redes sociales se han encargado de enfatizar a lo largo del día y también se crearon memes.

Lo curioso de la jornada es la manera en que la anunciada cita entre Donald Trump y Emmanuel Macron, así como las intenciones de este último de mediar ante su homólogo estadounidense en varios temas de interés, han quedado de cierta manera relegados ante la opinión pública por lo que muchos han considerado un duelo estilístico entre ambas primeras damas.

Reacciones

En la ceremonia inicial de homenaje al presidente galo, Melania Trump acompañó además su combinación monocromática de la marca Michael Kors Collection con unos altísimos stilettos de tono más oscuro, de doce centímetros de alto y tacón aguja.

Melania with the Young Pope hat pic.twitter.com/PqwI4bqO9A — Josh Billinson (@jbillinson) 24 de abril de 2018

I’m not disparaging @FLOTUS at all, but why is she out here looking Carmen San Diego playing @Beyonce in the Formation video? pic.twitter.com/RkYX1qiOvk — Naturally Phenomenal (@Mtntop_Climber) 24 de abril de 2018

Melania Trump did not get her outfit from Beyonce. Chill, she actually was biting the style of The Alchemist from The Holy Mountain pic.twitter.com/LQz7y1kV5J — METRO🌸BLOOMIN (@EYESICCK) 24 de abril de 2018

Nueva Mujer ¿Sabes quién es el hombre que hace reír a Melania Trump? A raíz de varias imágenes donde se ve a Melania Trump sonriéndole a Barack Obama, las redes se han llenado de comentarios