Natalia Lafourcade anuncia su retiro de los escenarios

26,27,28 y 30 casi lleno total en los conciertos del Teatro Metropolitan de la ciudada de México 🇲🇽 ❤️🌹 no lo puedo creer. Gracias amigos, esas noches van a ser algo realmente especial para todos nosotros. Los amo 🙏🏻

A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) on Apr 17, 2018 at 7:15pm PDT