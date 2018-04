Feminasty, el festival que promete enseñar la otra cara del feminismo

♀️ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ♀️ 3/3 Siempre, desde que recuerdo, me dicen y repiten que soy una peleonera, que me encanta discutir, que nunca estoy conforme, que nada me parece. El otro día estaba viendo el standup de #malenapichot (no puedo decir que me gustó, algunas cosas me hicieron reír, otras me preocuparon un poco) y menciona de que para ser feminista te tiene que gustar pelear, por qué los estás haciendo todo el tiempo. A mi no me gusta pelear, pero sé que tengo que hacerlo, no hay de otra. Porque vivimos en un sistema que está en contra de nosotras desde que nacemos. Que nos niega oportunidades solo por ser mujeres, que nos oprime sistemáticamente. Si alzar mi voz e invitar que les demás alcen la suya es “ser una peleonera”, lo soy, lo soy, lo seguiré siendo. 💪🏽 Mi viñeta de esta semana para @malvestida se la dedico a todas las mujeres, personas no binaries y aliades que alzan su voz en contra de las injusticias, que, desde donde están, luchan por la equidad, seguridad, y derechos de todes. A todes les que están en mi vida y codo a codo marcharon conmigo. A las que me inspiran y me acompañan siempre. 💪🏽

