Netflix confirma dos nuevos actores para la nueva temporada de Stranger Things, ¡Entérate quienes son!

El elenco de Stranger Things sigue creciendo. Hace un tiempo revelaron cuáles eran los próximos personajes que se sumaban a la historia, sin embargo no se conocía con seguridad quienes iban a interpretarlos. Las características físicas de los personajes ya están descritas, y finalmente podemos ponerle rostro a dos nuevas historias que se sumaran a lo que acontece en Hawkins.

Cary Elwes y Jake Busey se suman oficialmente al elenco de la afamada serie de Netflix. El anuncio fue hecho oficialmente por los voceros de la plataforma, quienes han ido compartiendo cuáles son los próximos proyectos en los que trabajan, y quienes son los rostros que formaran parte de nuevas y viejas historias. Cada propuesta hecha por Netflix ha generado agrado entre sus consumidores, así que la expectativa es cada vez mayor.

El actor Cary Elwes el conocido por su papel en la película "La princesa prometida" de 1987. Será el encargado de darle vida a Larry Kline, el alcalde de Hawkins. Hace unos meses este personaje fue descrito como un señor entre 40 y 60 años, que describe perfectamente al típico político de los años ochenta, que se preocupa más por su propia imagen que por el bienestar de las personas de la ciudad que gobierna.

Por otra parte, Jake Busey, quien fue parte del elenco de Starship Toppers en 1997, será el encargado de interpretar a Bruce. Este personaje tiene un rol antagónico en la historia, y se trata de un periodista que trabaja en The Hawkins Post. La personalidad de este peculiar personaje sorprende por su cuestionable moral y un sentido del humor enfermo que seguramente llamara la atención de los seguidores de la serie.

El anuncio del nuevo elenco fue hecho por Ted Sarandos, director de contenido de Netflix. En Roma se celebro el evento "See What Next", donde el nuevo líder de streaming anunció las nuevas producciones que están desarrollando en Europa y el resto del mundo. Entre los nuevos anuncios esta el elenco de la producción española, original de Netflix, "Élite".

Anteriormente también se anuncio que Maya Hawke, será una de las nuevas protagonistas de Stranger Things. Por otra parte, Priah Ferguson, hermana de Lucas Sinclair, ha sido promovida al elenco regular de la serie. Este éxito de Netflix es protagonizado por otras estrellas como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Winona Ryder y David Harbour.

Lo nuevo de la historia que se desarrolla en Hawkins aún no cuenta con fecha oficial de estreno, pero la empresa confirmó que debe llegar en 2019. Así que los fanáticos de Stranger Things deben esperar un poco más para saber que sucederá con sus personajes favoritos.