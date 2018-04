Personaje de "Mulan" es removio de la versión live-action por connotación bisexual

Si aun recuerdas "Mulan" de seguro aún tienes en mente a Li Shang, un personaje secundario de la historia animada que durante la parte de la trama donde la protagonista se hace pasar por hombre, igual desarrolla cierto interés afectivo por ella pensado que es él. Si bien es cierto, la cinta nunca fue implícita, una vez estrenada el perfil del personaje se ubicó con tendencia bisexual según los expertos y el público que ahora adulto puede determinar esa preferencia en la historia originalmente creada para niños.

i’m disgusted. disney is obviously still mad they accidentally made li shang bisexual, so they’re REMOVING ANY POSSIBILITY that “chen” is seen as bisexual. they make it clear he HATES mulan the whole time she’s presenting male. he bullies her up until he finds out she’s a woman. https://t.co/vsj5B9uDGp

