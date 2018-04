Video: Laura Tobón se subió a TransMilenio y su reacción se hizo viral

Laura Tobón es una de las modelos colombianas más reconocidas en el mundo gracias a su amplia carrera que inició desde los 15 años. Actualmente decidió mostrar una nueva faceta para acercarse un poco más a sus seguidores, a través de sus redes sociales ha creado una interacción con ellos, al igual que su canal de YouTube.

Para mostrar un poco de su vida la modelo le pidió a sus seguidores que la ayudarán a tomar las decisiones rutinarias del día a día. Desde cómo irse vestida hasta como transportarse dentro de la capital colombiana.

Por petición de sus seguidores, acompañada de su perro Bulldog Cirilo, el 51%, de las personas votaron para que se montara en el sistema masivo de trasnporte TransMilenio para dirigirse a la Pontificia Universidad Javeriana.

Se montó en un articulado con perro en mano y así contó su historia en Instagram:

Recordemos que…

Esta semana Laura habló de su “oscuro pasado” como ella misma lo nombró porque sus suscriptores se lo pidieron durante mucho tiempo.

“Yo la verdad todavía no me sentía muy lista para hacerlo, la verdad como que no sabía cómo contárselos y por fin me decidí y se los quiero contar frente a frente”.

Aunque a simple vista es una mujer fuerte, hermosa y segura de sí misma no toda la vida ha sido así. Durante su confesión, la presentadora aseguró que en su niñez y parte de su adolescencia sufrió de bullying. Además, Laura tenía muy baja autoestima y no porque no hubiera recibido cariño y amor por parte de su familia sino porque le faltaba amor propio.

Sin embargo, llegó un momento en su vida en el que decidió cambiar y dejar a un lado esa inseguridad que no la dejaba avanzar.

“Empecé a tener mejores hábitos alimenticios, empecé a cuidarme mucho más, empecé a socializar también con los demás ya tenía mi grupo de amigas”, aseguró la modelo.

Te mostramos en video: