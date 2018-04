El padre del bebé de Khloé Kardashian es captado besándose con otra mujer antes del nacimiento de su hija

Cuando Khloé Kardashian empezó su relación con el jugador de baloncesto profesional Tristan Thompson, era inevitable hacer comparaciones con Lamar Odom, su antigua pareja que también pertenece a la NBA y con el que estuvo casada entre 2009 y 2013. En el caso de Lamar, la relación fue un verdadero impulso, pues se casaron a un mes de conocerse en una fiesta privada. Después de superar esta etapa, Khloé anunció que sería madre por primera vez.

Tristan Thompson appears to be kissing a girl who is NOT Khloe Kardashian (via @DailyMail) pic.twitter.com/h7IYrYTzJh — Barstool Sports (@barstoolsports) April 10, 2018

Ahora parece que la historia se repite, pues Tristan Thompson dejó a su antigua novia cuando ella aún estaba embarazada de su primer hijo que nació en diciembre de 2016, en ese momento se rumoreaba que era por su relación con Khloé, ahora es ella la que es víctima de infidelidad, pues han surgido diferentes videos y fotografías de Thomson besando a una mujer.

New Videos and Photos Show Tristan Thompson-Kardashian Taking IG Model From The Club To His Hotel in NY While Khloe is Waiting to Give Birth in Cleveland https://t.co/LolbZKudXF pic.twitter.com/kf0nk1cQdM — Robert Littal (@BSO) April 10, 2018

No todo quedó ahí, también fue capturado en una serie de fotografías, entrando a un hotel con una chica que en fisionomía se parecía a alguna hermana de Khloé pero que evidentemente no era ninguna de ellas.

Un clip del momento de ambos entrando al hotel también fue filtrado.

Tristan Thompson appears to be kissing a girl who is NOT Khloe Kardashian (via @DailyMail) pic.twitter.com/h7IYrYTzJh — Barstool Sports (@barstoolsports) April 10, 2018

Recientemente, un video donde el jugador de la NBA besa y coquetea a dos mujeres en lo que parece ser un club privado, asomó la teoría de que ambos habían terminado, incluso antes del nacimiento de la bebé. Apenas en marzo anunciaron que sería una niña.

Te recomendamos en video: