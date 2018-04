Cerámica, emociones y lo desapercibido: conoce a Javiera Quimera, nuestra Ilustradora de la semana

Este zorritótem del ártico se tatuó unas flores. Las flores significan tantas cosas; cambios, belleza efímera, comenzar cosas nuevas con fuerza. Fertilidad creativa, espiritual y por qué no, física. Si sientes que estás en una etapa en que cosas increíbles y hermosas están por suceder, como el florecer de pequeños botones de flores, de seguro este zorritótem será un buen compañero. $12.000

