Taylor Swift tendrá un actor porno en su próximo video

Taylor Swift estrenó el esperado video musical para su sencillo "Delicate", en la trama se interpreta a ella misma abrumada por la fama y tratando de detener el mundo al punto de poder convertirse en invisible para el resto de las personas. Aparte de sus curiosos pasos de baile, en este clip aparece una cara conocida para los consumidores de pornografía gay.

Se trata del actor Kevin Falk, un actor tanto de pornografía heterosexual como homosexual famoso por sus trabajos para los estudios Randy Blue. En el clip de Swift el actor interpreta a un guardaespaldas de la cantante.

Estas son algunas fotografías de las candentes sesiones del actor:

Esta no es la primera vez que un actor porno aparece en un clip de Taylor. Con el video musical del sencillo We are never ever getting back together también sucedió, en esa oportunidad apareció el actor Mike de Marco.

Así se veía el actor en el vídeo final:

