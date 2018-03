Qué hacer y a dónde ir a este fin de semana en la CDMX (Festivales gratuitos)

Qué hacer y a dónde ir a este fin de semana

Si eres de los poco afortunados que no pudo ir al Vive Latino 2018 o simplemente no te importan este tipo de festivales pero te quieres divertir sin gastar esta nota es para ti. Son muchos los eventos que hay en la CDMX para ti, pero que por desconocimiento, falta de difusión o enajenación no conocemos. Aquí armamos un Top 4 para los que quieren salir en este puente sin gastar mucho.

Porque es puente, porque no todos pueden vacacionar o ir al Vive Latino, pero sí es posible divertirse en la Ciudad de México.

1.-Liberatum

Liberatum es un festival exitoso, y este año México es sede. Habrán grandes personalidades y de talla mundial como Hillary Swank, Alice Walker, Deepak Chopra, Rossy de Palma, Julia y Renata Franco, Fernanda Castillo, Fernando Romero, Shirley Manson, Manolo Caro, entre otros.

¿Lo mejor de todo? ¡Es gratis! No hay que invertir nada de dinero, todo está a tu alcance. Es un evento en donde podrás escuchar platicas, ver proyección de películas o documentales, entre otras cosas. Todo sin gastar un peso, solamente te debes inscribir en esta pagina.

“Si no inviertes en los jóvenes, no hay futuro. El futuro es ahora. Es importante invertir en lo que hay adentro del cerebro de los jóvenes y no tanto en lo que hay afuera”, comentó Pablo Ganguli, fundador del festival.

2.-La Cineteca Nacional de México

Esto lo puedes hacer hoy, mañana o el día que desees. La Cinética tiene precios económicos para películas de cine de arte, documentales o hasta dos que tres que puedes encontrar en cines normales.

Pero para los que no quieren gastar nada, hay una serie de películas que se transmiten en la noche al aire libre. Solo tienes que tomar un tapete, llevar golosinas si quieres y hasta una colcha. Aquí puedes ver los horarios de la Cineteca.

3.-Día de San Patricio 2018 en CDMX

Aunque no lo creas, aquí también se celebra el Día de San Patricio 2018 en CDMX. Esto será en la condesa y habrá hombres vestidos de color verde que desfilarán para honrar a San Patricio, bailes típicos, música celta y demás aventuras que no te puedes perder.

Todo comenzará con un recorrido sobre la Avenida Tamaulipas, se irá a Circuito Bicentenario y de ahí al Parque España. También por esos rumbos hay varios bares Irlandeses en donde podrás continuar con los festejos. Desfile de 12:00 a 13:00; fiesta, de las 13:00 a las 18:00 en el Parque España. ¡Entrada totalmente libre!

4.-El museo de Asía de Marfil

Podremos disfrutar de un pedacito del continente asiático gracias a una exposición que se encuentra en la Fundación Slim en el Museo Soumaya. Más de 600 piezas con un legado cultural (budismo, daoismo, hinduismo).

No creas que por ser museo es aburrido, habrá dragones, tortugas, perros, ropa, muebles. Mucho es lo que podrás aprender de la manera más divertida y entretenida.

