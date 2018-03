"Ojalá la Sofía no salga tan puta como usted": la violenta escena del último capítulo de Perdona Nuestros Pecados

Noche de emociones y sorpresas vivimos en el nuevo capítulo de Perdona Nuestros Pecados: Sofía confesando que vio a Mechita y Bárbara juntas, Augusta queriendo abrir su negocio, el padre Reynaldo tentándose de nuevo… pero sin duda una escena nos dejó boquiabiertos.

"Ojalá la Sofía no salga tan puta como usted", le dijo Armando a Estela, en un duro enfrentamiento que los tuvo al borde de los golpes en una escena de aparentes celos por Ernesto.

"No le tengo miedo, y ya perdí la vergüenza, soy puta, me voy a encamar con Ernesto o con cualquier otro que se me antoje", respondió Estela.

Estela dejó la escena, causando la furia de Armando.

