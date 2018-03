Mike Bahía se tatuó el rostro de su novia Greeicy Rendón

#Wow! 😱 @mikebahia se tatuó el rostro de su novia @greeicy1 en el muslo de su pierna!! Y no escatimó en el tamaño! 😍 ¡Esto si es una verdadera prueba de amor! @entretenimientorcn #entretenimientorcn #mikebahia #greeicy

A post shared by EntretenimientoRCN (@entretenimientorcn) on Mar 5, 2018 at 5:39pm PST