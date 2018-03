"Tu único trabajo es ser tu mismo": las grandes lecciones que Tilda Swinton deja en su paso por Colombia

Tilda Swinton, un ícono de la moda y del cine, está en Cartagena, al ser homenajeada en el Festival Internacional de Cine de aquella ciudad. La ganadora del Oscar y también reconocida por algunos papeles como el de Gabriel en "Constantine" o Jadis en "Las crónicas de Narnia", dio una clase magistral donde dejó estas frases, que la han reconocido como una figura venerada.

Sobre la normalidad

"No me sirve mucho la palabra normal. Acutalmente no sé qué significa". #PuroVoltajeFICCI58

