Conoce la historia de amor de Elizabeth Loaiza y su peculiar mascota

Y yo me los quería traer a casa 😍😍😍😍, siempre el ser humano tan egoísta, pensando en su felicidad 🙈🙈🙈🙈 … Q Rico q todos los animalitos pudieran estar en su hábitat. Se imaginan si soltaran todos los q hay en las jaulas??? saldríamos a la calle y el paisaje sería mucho más lindo lleno de estás bellezas 😍

A post shared by Elizabeth Loaiza Junca (@elizabethloaiza) on Jan 24, 2017 at 5:32am PST