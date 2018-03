Mujer recibió 65 propuestas de matrimonio y las rechazó todas

El sueño de la princesa esperando al amor de su vida como única forma de realizarse, nunca existió. Por lo menos no para Mary Landon Baker, quien fue una de las socialités británicas más famosas del siglo XX. A ella le propusieron matrimonio 65 veces, pero nunca se casó.

Ella, como gran heredera fue cortejada por millonarios y príncipes. De hecho, a sus 20 años se iba a casar con Allister McComrick, pero lo abandonó. Eso, a pesar de que él le compró un zafiro de Cartier y sus regalos de boda costaron 100 mil dólares. Tenían casi mil invitados para la boda.

La prensa dijo en ese entonces que la novia sufría de "timidez", pero los años mostraron otra cosa. Tuvo amantes como el General Sherman, un lord inglés, un príncipe irlandés y un hombre español. Llegó a comprometerse con un diplomático yugoslavo en 1926, pero tampoco duró.

También fue ligada al actor Barry Baxter. Cuando este colapsó en escenario y murió durante su relación, los rumores apuntaron a que ella lo iba a abandonar para casarse con otro hombre. Sin embargo, el médico que examinó al actor afirmó que este murió de neumonía.

Mary fue famosa en la prensa por su vida romántica, pero también por su estilo de vida, que consistió en viajar y en enormes fiestas. Era, -al estilo de Bárbara Hutton y Doris Duke- una de las grandes "princesas del dólar" del siglo XX, que disfrutaron de la vida lo máximo posible.

Cuando le preguntaron, tiempo después, por qué no se casó, afirmó que no encontró al hombre indicado en el momento justo y en el justo lugar. "Nunca he estado enamorada", confesó.

Nunca dependió de nadie. Cuando su padre murió, ella pudo disfrutar de su dinero y estatus. Nunca fue tímida, sino libre, tal y como afirma la autora e historiadora Lesley Blume en The New York Times.

