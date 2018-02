Se filtra en internet un tema inédito de Amy Winehouse

Amy Winehouse

Existen pocos demos de canciones inéditas de Amy Winehouse, y My Own Way es uno de ellos. Luego de la muerte de la artista su casa disquera decidió destruir todo material existente de la cantante para evitar se filtrara o de produjera un lanzamiento póstumo de trabajos nunca antes publicados.

El compositor y músico Cil Cang quiso salvar una y decidió compartirla a través de YouTube para que los fanáticos de Amy pudiesen disfrutar de este tema. Éste se titula My Own Way que permite escuchar una adolescente que ya dejaba lucir su estilo y el soul que la caracterizaba.

El material de Amy Winehouse

En una entrevista para Camden New Journal el músico confesó que este tema lo interpretó Amy Winehouse para él y los productores de Island Records. Fue en 2003 cuando estaba en la búsqueda de una oportunidad para desarrollar su carrera musical y antes de firmar su primer contrato.

“Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso. Era un momento terrible para el pop. Pero Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento” aseguró Cang.

Luego de la muerte de Winehouse Universal records lanzo un disco póstumo llamado Lioness: Hidden Treasures pero no fue bien recibido por parte de sus fans. Esta es la razón por la que uno de los directivos decidió destruir todos los demos y trabajos inconclusos de Amy para evitar que esto se repitiera.

Siete años después Cil Cang decidió desempolvar este tema que escribió Amy Winehouse junto a James McMillan y lo compartió a través de la plataforma de videos más grande y popular que existe, YouTube.

“Le he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Me topé de nuevo con la canción la semana pasada y pensé: lo voy a compartir para que la gente la escuche” fueron parte de las declaraciones de Cang a Camden New Journal.

