Los mejores memes que dejó el controvertido premio "Artista Ícono" a Miguel Bosé

Miguel Bosé fue el encargado de abrir la edición número 59 del Festival de Viña y fue el primero en la historia en recibir el premio "Artista Ícono" por ser el cantante con la mayor cantidad de presentaciones (10) en el certamen.

Para ello, la Municipalidad de Viña le realizó un emotivo regalo: una especie de collage con fotos del artista en Viña. “Queremos que te lleves este regalo para que nunca te olvides de esta ciudad que tanto te quiere”, dijo la alcaldesa, Virginia Reginato.

El artista, emocionado, agradeció el premio: “No hacía falta tanto Viña. No sé cómo voy hacer para pagarle esto a Viña. Me has creado un sentido de deuda terrible”.

Pero el público no parecía estar tan emocionado como Bosé. Los trolleos y memes no demoraron en llegar, sin tener piedad por el trabajo de un diseñador y un artista (según dijo Rafael Araneda).

El premio collage que le dieron al gran Miguel Bosé #Viña2018 pic.twitter.com/lhz6auYSza — FRANCES (@drewjili) February 21, 2018

Es como de esas imágenes de "Que Miguel Bose eres hoy" pic.twitter.com/55mfWkQiUN — Manuel ☕🍁 (@malejandrodev) February 21, 2018

El jardín infantil de Viña ha querido estar presente con este collage para Miguel Bosé #VIña2018 pic.twitter.com/zRyBuyBPLJ — ComentandoTele (@ComentandoTele_) February 21, 2018

toma miguel bosé, con cariño tus amigos del octavo B — R (@ayrocito) February 21, 2018

Las alternativas al collage pic.twitter.com/ROmkAb7iKq — Ramon Llao (@ramonllao) February 21, 2018

Cuando te premian como artista icono y te regalan un collage #Viña2018 pic.twitter.com/EUufS3fDeS — Cinnabar (@am_coty) February 21, 2018

Luis Jara haciendo el premio ícono de Miguel Bosé tras bambalinas. #Viña2018 #FestivaldeViña2018 pic.twitter.com/UcMXAedq6i — Gino Brancoli (@elsantoquijote) February 21, 2018

Ojalá que en el mall Chino les hayan vendido el collage de Bosé con ticket de cambio — Ramon Llao (@ramonllao) February 21, 2018

