El tributo de Miley Cyrus a Lizzie McGuire ¡con todo y 'Paolo'!

Hannah Montana puede estar "muerta", pero Miley Cyrus demuestra que su amor a Disney sigue más vivo que nunca. Y es que hace unos días Miley y su hermana menor, Noah Cyrus, se encontraron con el ícono de la música pop italiana 'Paolo', de la película de Lizzie McGuire.

En realidad, se trata del actor Yani Gellman, quien interpretó a dicho cantante ficticio. Por si no lo recuerdas, te refrescamos la memoria; Paolo engaña a Lizzie, diciéndole que es idéntica a su compañera de canto, Isabella y le creer que él es el talento del grupo, cuando no es verdad. Así que Lizzie toma el lugar de Isabella y hasta se enamora de Paolo.

Miley Cyrus no perdió el tiempo y se acercó al actor para pedirle una fotografía pero además, ¡le pidió que cantaran el tema de la película 'What Dreams Are Made of'!

Para todas las que crecieron con Lizzie McGuire, incluyendo Miley y Noah, la canción se convirtió en todo un himno difícil de superar. .

"¡Sing to me, Paolo!" (Canta conmigo, Paolo), escribió Noah al pie de la foto, haciendo referencia a la escena donde Isabella expone lo mal que canta Paolo

Sing to me Paolo @yanigellman @mileycyrus A post shared by NC (@noahcyrus) on Feb 17, 2018 at 7:53pm PST

📸Instagram Story video of @noahcyrus and @MileyCyrus singing "What Dreams Are Made Of", by @HilaryDuff, from The Lizzie McGuire Movie pic.twitter.com/Fni1D9hxY9 — Hilary Duff News (@HilaryNews) February 18, 2018

