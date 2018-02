Este es el único atuendo de Lina Tejeiro que deberían criticar

Hasta los minions son más altos que yo 🤷🏻‍♀️ ya pueden imaginarse lo bajita que soy 🤣 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( Si salí en shorts, cuco de jean o cachetero, llámelo como quiera pero quien lo tiene puesto ? Usted o yo? Yo! Entonces no sufra y déjeme andar empelota por donde me cante el rabo 🍑 al fin y al cabo es MI VIDA, MI RABO, MI CUERPO, SOY YO Y NO USTED. Y SI NO LE GUSTA NO LO MIRE, SEA FELIZ Y DEJE VIVIR.. LE RECUERDO QUE VIVO PARA MI Y POR MI. No para vestirme jajajajajajaja , y menos a gusto de los demás )

