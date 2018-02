Natalia París analizó a los candidatos presidenciales y fue linchada en redes sociales

Como dijo Jesús: "quien esté libre de pecado que tire la primera piedra" y que alce la mano quien haya leído al completo las propuestas de todos los candidatos presidenciales en Colombia. Si lo hicieron, maravilloso, pueden enseñarle a Natalia París- así como a otros colombianos- por quién votar basándose en una opinión sensata.

Porque eso es lo que le reclaman a la empresaria y DJ: que en su entrevista con la W, haya dicho lo siguiente sobre los candidatos: "Petro da susto, Fajardo está guapo y Vargas Lleras sería otro Santos". Y no es algo que no piensen otros colombianos, para variar.

#NataliaParisEnLaW Petro da susto, Fajardo está guapo y Vargas Lleras sería otro Santos: Natalia París >>>> https://t.co/MqCXPVtuXP pic.twitter.com/txf48eYrvw — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 14, 2018

Pero, como es usual en Colombia, vino la linchazón colectiva y la fama de "bruta"que injustamente le endilgaron hace años (y de la que no tiene un pelo), volvió a surgir.

Amigo periodista: ¿Quién putas es Natalia París para opinar de política? ¿Qué putas hacés preguntándole a Natalia París sobre política? Hacete bachiller, por caridad. — Di 🎯 (@LaCaballero) February 14, 2018

Natalia paris igualita de bruta. — SAMAIN (@MAINSARO) February 14, 2018

Tremendo analisis político de Natalia París. Se puede estar quemando 😫😫 pic.twitter.com/731OvKZ6dV — Santiago Franco N. (@SaFranco150) February 14, 2018

¿Por qué ponen a Natalia París a hablar de política? ¡Qué maldad hey! — Daniela Martínez (@DanielaMar08) February 14, 2018

Otros fueron más amables e hicieron con ella lo que se debería hacer con tanto petimetre que habla de "castrochavismo" y otro tipo de tonterías: explicarle. Que no cuesta nada.

Es complicado definir algo así. La realidad de todos es muy diferente. Así, a quien una persona considera como "un buen candidato" puede ser el peor para otra. Personalmente creo que necesitamos alejarnos de tanta polarizacion por lo que apoyo a candiatos como Fajardo o Pinzon. — Daniel U. (@razielpd) February 14, 2018

Una respuesta genuina digna de una persona genuina 👏👏👏 Te invito a leer la propuesta de mi candidato, espero te inviten a leer las de los demás. Saludos.https://t.co/2WowZ3LxhP — Bloody Mauro (@CalaveraSurfer) February 14, 2018

¿Y entonces porque @NataliaParis_ se dedica al mundo de la moda y el espectáculo no puede opinar, o su opinión es menos? Y acusan a otros de superioridad moral. — yoligrilla (@yoligrilla) February 14, 2018

Esos Medios de comunicación en #Colombia que entrevistan a @NataliaParis_ con él fin de hacerle preguntas de interés general buscanso hacerla quedar como una "ignorante" olvidan la talentosa #mujer #empresaria #modelo #Deejay y #madre que es esta paisa. — Eduardo Roque (@eduardooroque) February 14, 2018

https://twitter.com/jazbalaguer/status/963895978725126145

Por su parte, ella se defendió ante el embate, sinceramente, afirmó que no sabe nada de política ni opina de política. Hey, que por lo menos tiene el sentido común de no repetir como varios robots de Twitter cantaletas derechistas o izquierdistas a granel.

Vichy! Insistes en preguntarme de politica. Te digo que es lo mismo que poner a uribe a hablar de belleza. Mejor cambiame el tema #NataliaParisEnLaW pic.twitter.com/c71ppyUkdO — NATALIAPARISMODEL (@NataliaParis_) February 14, 2018

#NataliaParis #NataliaParisEnLaW porfa, no me pregunten de politica. No soy quien para opinar. Mas bien diganme ustedes , Cual es el menos peor? — NATALIAPARISMODEL (@NataliaParis_) February 14, 2018

Quizás deberían calmarse, dejar de hacer una nueva tormenta en un vaso de agua y no linchar al nuevo personaje de turno para variar. Que alguien sea bello, rico y famoso no implica que no pueda opinar de política. ¿Acaso su capacidad de emprendimiento la descalifica, o su vida personal, que es solo suya? Quién sabe, pero por lo menos ella admite que no sabe nada. ¿Y ustedes?

