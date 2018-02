Andy Rivera y Lina Tejeiro terminaron, pero hay gente que expresa mucho mejor lo que puede pensar uno de los protagonistas de esta antigua relación. Y esa persona es "El Brayan", famoso creador de contenidos en redes sociales.

El meme en cuestión dice: "Cuando ves la persona por la que te cambió tu ex", acompañado de las caras de asco de Tejeiro, que dice: “¡Uy, no gas! No, deme un minuto, porque yo estoy que me vomito. ¡Uish, no, estoy que me vomito!”.

Jajajajajajajajá 🌚 A post shared by Brayan Mantilla. (@_elbrayan_) on Feb 11, 2018 at 7:03pm PST

Esto hace parte de un video en el que la actriz probó las grágeas más asquerosas de Harry Potter (con sabor a moco, vómito, tierra, etc.).

La actriz solo reaccionó en su historia de Instagram diciendo que el meme la hizo reír.

Eso sí, la gente fue más allá y varios le escribieron que es lo que Lina quiere expresar tras terminar con su novio, que ha sido visto con varias mujeres, como la modelo Mafe Méndez.

