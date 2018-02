Los 10 galanes de caricatura de los que nos enamoramos en secreto

Hicimos una lista de 10 cartoons que nos enamoraron desde la infancia.Valientes, fieles y poderosos, desde que los vimos por primera vez en la infancia soñamos con toparnos con sus versiones de carne y hueso en la calle.

La Bestia de "Beauty and the beast" antes de ser bestia, fuerte y decedido pero tierno y preocupado.

David de "Lilo & Stich", divertido y genial, justo lo que necesitamos.

Gambito de los "X Men" misterio pero apasionado.

Eric de "La Sirenita" es simplemente perfecto aunque un poco fácil de confundir con la voz.

Tuxedo Mask de "Sailor Moon" nos encanta su amor eterno a Serena.

El papá de Aladdin en "Aladdin and the King of Thieves" es la muestra de que si no se te da con el hijo, te queda el padre.

Fred Jones de "Scooby Doo", es nuestro amor platónico de siempre, aunque Daphne nos la puso difícil.

Trent de "Daria" es para las que somos débiles a los rockeros.

Trunks de "Dragon Ball" siempre nos dio la sensación de que podía ser nuestro hijo pero nos confundió.

Terry McGinnis de "Batman Beyond" era ese chico que no llama la atención pero en el que puede estar el amor de tu vida.

Bonus: Kristoff Bjorgman de "Frozen", es dulce, torpe y enamorado ¡Lo amamos y merecía estar en la lista de cartoons!

