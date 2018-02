Así lucen los galanes de Grey’s Anatomy ¡a 13 años de su estreno!

Quizá en este punto de la vida ya estás muy obsesionada con series como 'Stranger Things' o 'The End of the F*** World" pero hace unos años, Grey's Anatomy lo era todo. Hoy es considerada una de las mejores series de los últimos años pues aunque pase el tiempo y pierdas la cuenta de cuántas temporadas (y muertes) lleva, es uno de esos dramas de los que jamás te cansas.

Grey's tiene acción, suspenso, comedia y tragedia pero sobretodo tiene a los mejores médicos de la pantalla que te hicieron querer ser atendida por uno de ellos. Como este 2018 se cumplen 13 años del primer episodio, recopilamos esta lista de los más galanes y su transformación en la vida, ¿creen que se ven diferentes?

Derek Shepherd

Alex Karev

Mark Sloan

Owen Hunt

Jackson Avery

