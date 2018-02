La verdadera razón por la que Amelia Warner, esposa de Jamie Dornan, no ha visto '50 Shades Freed'

Aunque inicialmente se dijo que era la esposa de Jamie Dornan la que se negaba a ver las cintas de la trilogía 50 Shades, se ha dado a conocer la verdadera razón, y es que es el mismísimo intérprete de Christian Gray el que prohíbe a su esposa en la vida real que vea alguno de estos films.

En una reciente entrevista el comentó que “Me gusta pensar que ella está más enamorada de mí que de Christian Grey. Ella no ha visto las películas ni nada. No quiero pagarle una entrada para que me vea así”