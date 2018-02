4 escándalos de Dayana Jaimes desde que murió Martín Elías

Dayana Jaimes no ha tenido un momento de paz desde que murió su marido, Martín Elías. Ha sido blanco de críticas y protagonista también de varias peleas en sus redes sociales.

La critican por tener un empleo

Como toda mujer cabeza de familia, sin importar su ingreso, esta tiene derecho a trabajar y a mantenerla. Pero algunos comentarios, según el portal Blog Vallenato, cita comentarios de usuarios de Instagram diciendo que ella no tiene por qué trabajar debido a la herencia de su marido. Otros la tildan de "codiciosa" porque aceptó el puesto en la Secretaría de Educación del Cesar y que debió darle la oportunidad a alguien más. ¿Entonces no puede trabajar solo por tener dinero?

Pelea con su ex trabajador

Pedro Julio Daza trabajó con Martín Elías y él dio declaraciones a La Red de cómo le increpó e insultó a su esposa en una sastrería. El hombre fue encarar a Jaimes pero ella llamó a un hombre que entró con un arma porque ella creía que Daza y su esposa "querían matarla". Dayana Jaimes sostiene que todo es mentira y que el tipo era un "traqueto frustrado" y que los insultos eran falsos. Por supuesto, de nuevo en la polémica, afirmó que ella no busca "protagonismo, no me interesa ser famosa. Soy una persona común y corriente, igual que ustedes. Trato que en lo posible estos comentarios no me afecten pero tenemos un límite de paciencia”, añadió.

Pelea con ex de Martín Elías

Martín Elías Jr. Díaz Varón, primogénito del cantante, se peinó con una cola en la parte superior de su cabello y una trenza. Se lo hizo su madre, Caya Varón y Dayana Jaimes cuestionó en público el gusto del estilo. Caya respondió que cuando Martín Elías cantaba este no tenía un look tan formal. Dayana le respondió que Martín Elías siempre se incomodó por esos cortes irreverentes que le hacían a su hijo sin su permiso.

Su pelea anterior con Caya

Pelearon porque se acusaron mutuamente de manipuladoras y Jaimes acusó a Caya de que su primogénito apenas sí se interesa en su hermana.