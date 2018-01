20 pensamientos que pasan por tu cabeza cuando te dicen "Señora"

En Latinoamérica, cuando una mujer pasa de los 22, está condenada: algún o alguna ocurrente la llama "Señora" en la calle, añadiéndole años.

Algunas se lo toman con filosofía: piensan en gente como Meryl Streep, Lyn Slater o Joan Didion, mujeres extraordinarias y chic. Pero la mayoría no. Y ahí es donde comienza el drama…

Me dijeron señora por primera vez y no sé cómo sentirme 🙃 #oldie

Hoy me dijeron señora, no he cumplido 21, no sé cómo sentirme al respecto.

— Eillyn Calvo (@PelirrojaFalaz) January 30, 2018