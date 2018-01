¿Sofía Vergara podría participar en Sex and The City?

Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha Jones en ‘Sex and the City’, confesó que no tiene una buena relación con ninguna de las actrices que interpretan a uno de los grupos de amigas más unidos de la televisión y el cine.

Recientemente rompió nuestras esperanzas al confirmar que no interpretaría a Samantha en la tercera película, algo que destrozó a sus seguidores ya que ella es uno de los personajes predilectos del público. Todo fue por una aparente pelea con Sarah Jessica Parker.

Ésta última visitó el set de ‘The Ellen Show’ hace unos días, y con tono bromista le sugirió a Ellen que ella podría tomar el papel y hacerlo perfectamente.

Al parecer la actriz estuvo al pendiente del show, y a través de su cuenta de Twitter publicó que estaría de acuerdo con Ellen interpretando a Samantha.

“Sería fabulosa”

Aunque también agregó quienes serían sus reemplazos perfectos.

Los fans inmediatamente apoyaron la decisión de Sofía Vergara. Creen que podría estar a la altura de la querida Kim.

I am partial to @TheEllenShow but @Oprah was always my 1st ❤️. But then there are the goddess’s @TiffanyHaddish or @SofiaVergara So many fabulous actresses to choose from that will make Samantha their own! https://t.co/ZYRRBWh6QD

— Kim Cattrall (@KimCattrall) 19 de enero de 2018