Festival "La Florida Es Teatro" se toma Santiago en su aniversario número 30

La Florida es Teatro se prepara a cumplir 30 años y viene con la mejor cartelera. Desde el 25 al 28 de enero, desde las 20:30 horas, en el estacionamiento de Florida Center, todos los amantes de la cultura podrán disfrutar cuatro obras diferentes que contarán con la interpretación de los actores favoritos de los chilenos: ‘’Soy un Desastre’’, ‘’Los Vecinos de Arriba’’, ‘’Simba’’ y ‘’Departamento de Soltera’’ ¡Es absolutamente gratuito! Para información sobre retiro de entradas solo debes ingresar a floridacenter.cl #FloridaCenter ¡Te esperamos!

