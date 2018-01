Así luce Michael Moscovitz de 'El diario de la princesa'.

Si creciste en los 2000, no hay forma de que no hayas visto 'El diario de la Princesa' y que Michael, el hermanos de la mejor amiga de Mia Thermópolis tenía un je ne se qu'à (no sé qué) que lo hacía atractivo.

Él estaba perdidamente enamorado de Mia, con sus rizos rebeldes, cejas tupidas y lentes de pasta gruesa pero ella sólo tenía ojos para el chico más popular y patán de la escuela. Es decir, Mia tuvo que tener toda una transformación y poseer un reino para enterarse del secreto de Michael y darse cuenta de lo adorable que siempre fue con ella…*clásico*.

Pero esto no es para soltar frustraciones adolescentes sino para hablar de Robert Schwartzman, el actor que dio vida a este personaje y en lo mucho que ha cambiado desde 2001, cuando se estrenó la película.

Aunque lo hemos visto poco en pantalla, en realidad ha hecho varias cosas interesantes en el mundo artístico.

Desde niño su gran pasión fue la música y en el 2000 formó una banda de rock llamada Rooney por lo que cuando en 2001 tuvo la oportunidad de hacer el personaje de Michael, no tuvo problemas con sentirse identificado pues ambos eran músicos.

Early bird special @rooney @todayshow A post shared by Robert Schwartzman (@robertschwartzman) on Apr 14, 2016 at 7:33am PDT

Robert ha grabado tres discos de estudio siendo en 2010 el último álbum que lanzó junto a su banda. Desde entonces, se ha dedicado a involucrarse en diferentes proyectos, tanto como músico, como compositor. De hecho,, estuvo a cargo de la banda sonora de la película Palo Alto e inventó una aplicación llamada 22, para que las celebridades se comunicaran por mensajes con sus fans.

En 2016, Robert regresó con Rooney para lanzar una nueva canción, llamada 'Come On Baby'.

Sound check @rooney @bmoresoundstage A post shared by Robert Schwartzman (@robertschwartzman) on Oct 26, 2016 at 2:48pm PDT

¿Crees que ha cambiado?

Getting lost on the streets of Omaha A post shared by Robert Schwartzman (@robertschwartzman) on Jun 21, 2017 at 7:30am PDT

Una publicación compartida de Robert Schwartzman (@robertschwartzman) el Jul 17, 2017 at 10:10 PDT

LEER MÁS

Nueva Mujer 6 lecciones de vida que aprendimos de las películas de Anne Hathaway Sus películas son ideales para pasar una tarde en pijama, pero tienen un gran mensaje sobre amor, fuerza y valor

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO