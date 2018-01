Eduardo Fuentes hace emotiva reflexión en su cumpleaños número 43

Hoy cumplo años. Ya suman 43. Cómo pasa el tiempo! pero sé que nunca seremos más jóvenes que hoy, por lo que la actitud es la que cuenta. En la suma y resta de los días digo con alegría que el saldo es harto más que positivo. Números azules en la balanza de la felicidad. Ellos son mi familia. Es la segunda vez que soplamos las velas con Alma ahí presente como regalo principal. Y con mi @andreeburgat ya son diez los años juntos. Tuve dos padres fantásticos. Estoy rodeado de afectos. Tengo salud, trabajo en lo que amo, me siento muy realizado. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Ah si… gozo de la buena onda y cariño de todos ustedes que siempre están ahí apoyando y riendo. Y este año los necesitaré más que nunca 😏. Ese es un gran regalo también. Abrazos inmensos. Torta para todos 🎂

