La razón por la que Kylie Jenner no ha querido confirmar su embarazo

¡No hay señales de Kylie Jenner!

Todos los medios de comunicación están sobre ella y sobre el rumor que cobra más fuerza con cada día que pasa: ¡Kylie está embarazada!

Todavía no se ha confirmado o negado si la más pequeña del clan Kardashian está esperando un hijo, pero todos sus seguidores están impacientes porque desvele el misterio.

Ya sea que la joven engordó, se quiso alejar de los medios o porque sí está embarazada. ¡Nos urge saber por qué Kylie Jenner ya no se muestra ante las cámaras!

¿La razón?

Según una fuente cercana a la familia, Jenner ha estado guardando silencio para disfrutar de estos momentos sin los pesados reflectores sobre ella.

"Está muy feliz con el embarazo, pero no quiere compartirlo con el mundo" dijo la fuente a Us Weekly. "Ella prefiere mantener este aspecto de su vida en privado".

Considerando que la mitad de su vida ha estado en el ojo mediático en 'Keeping Up with the Kardashians' y más recientemente, 'Life of Kylie' no es de extrañar que la joven quiera saborear un momento de intimidad.

La fuente también comentó "Pasó su vida adolescente en la televisión y ha sido famosa por más de 10 años, esto es lo primero que quiere guardar para sí misma, por ello deberían permitírselo. Ella ha trabajado lo suficiente como para hacer lo que quiera "

También aseguró que no es una movida de relaciones públicas, más bien tiene que ver con la personalidad de Kylie. "Si conocieras a Kylie, ella puede ser muy terca. Cuando toma sus decisiones, la mantiene", dice la fuente." Esta es una decisión que tomó al principio de su embarazo y no va a ceder".

