Lucio Guttiérrez y Abdalá Bucaram en la boda del hijo de Álvaro Noboa

El hijo del excandidato a la presidencia ecuatoriana, Álvaro Noboa Pontón y de Annabella Azín Arce, Daniel Noboa Azín contrajo matrimonio con Gabriela Goldbaum, el pasado sábado 13 de enero del 2018. La novia es hija del empresario Roberto Goldbaum y de Silvia Schmidt de Goldbaum.

El Salinas Yacht Club fue el sitio elegido para la recepción.

El expresidente Abdalá Bucaram subió a las redes sociales una foto con el padre del novio, Álvaro Noboa. En la imagen también se observa la presencia del expresidente del Congreso Omar Quintana y el expresidente Lucio Gutiérrez.

"Grandes amigos, Lucio, Alvarito, Abdalá y Omar Quintana, noche hermosa en el Yach Club de Salinas. Los reencuentros de la gente buena es obra de Dios. Abdalá siempre junto a sus amigos. Faltó para la foto Roberto Goldbaum padre de la novia. Pasamos un lindo momento. Me regresé a las 10 de la noche y me tiré una hora desde Salinas…felicidades al matrimonio Noboa-Goldbaum", posteó Bucaram en sus redes.

Una publicación compartida de Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaramortiz) el Ene 13, 2018 at 8:48 PST

Esta imagen provocó un sinnúmero de comentarios en Twitter e Instagram a propósito de este encuentro.

Dos ex presidentes destituidos, un dirigente regular y un candidato presidencial que cree que los volcanes eructan, desafía los huracanes y hace campaña con una biblia. La educación es el UNICO vehículo que salvará a Ecuador. Libranos Dios de este cuarteto oligarca.

Presidente, esa no me la sabía, todo bien con Alvarito , ya se limaron las asperezas????? Bueno de todas formas es mejor así, no guardar rencores al fin y al cabo ya es parte de la historia todo lo que alguna vez sucedió

— salieri🎭 (@salieri1986) 14 de enero de 2018