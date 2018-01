5 famosas colombianas que han sido interpretadas por actrices de Hollywood

En Hollywood hasta ahora (y solo hasta ahora) se está cambiando el relato de Colombia como nación llena de narcotráfico y violencia, tal y como la presentaron en películas como "En busca de la esmeralda perdida" o "Señor y Señora Smith". Solo un poquito, porque realmente las historias que nos marcaron como nación, infortunadamente, provienen de nuestro mayor estigma.

De esa manera, la meca del cine se ha aprovechado para contar lo que nosotros ya contamos en TV de forma impecable. En este año, se verán dos producciones de Hollywood que retratan cómo cambió Colombia en los años 70 y 80 gracias al narcotráfico y con ello, a actrices importantes en los roles femeninos principales. Estos son los más importantes y también algunos roles de ficción que nos han puesto en el panorama.

Penélope Cruz es Virginia Vallejo en "Loving Pablo" (2017)

Esta versión cuenta con la aprobación total de la diva de los 80, pues la película está basada en su best-seller, "Amando a Pablo/Odiando a Escobar". De hecho, ella está encantada de que "Pe" sea la quien la personifique, así como que el marido de esta (Javier Bardem) personifique a Pablo Escobar.

La película se estrenó en el pasado Festival de Venecia con críticas desiguales, que quizás se deban en gran parte a que los actores hablan en inglés con acento colombiano (si es así, ¿para qué contratas actores que hablen español?).

Por otro lado, "Pe" no conoció a Virginia, porque no quería ni idealizarla ni juzgarla, pero sí entender por qué se involucró con el capo, según narró a La W. También afirmó que le impresionó la complejidad de la ex presentadora y su cultura, así como su inteligencia y refinamiento.

En la película también actúan Julieth Restrepo, como "La Tata" y Peter Saarsgard.

Catherine Zeta-Jones es Griselda Blanco en "Cocaine Goodmother" (2018)

Esta película estrenada en el canal Lifetime (donde hay biopics contemporáneos de Brittany Murphy, Britney Spears o Anna Nicole Smith), se estrena el 20 de enero y desde 2014 se había anunciado que le quitó el papel a Jennifer López. Esto provocó críticas, porque ella es galesa y no una latina que interpretase a una colombiana, pero el talento de Jones y su determinación pudieron más: de hecho, ella fue la que trajo al director mexicano GuillermoNavarro y al guionista de 'American History X', David McKenna.

En la película también actúa Catalina Sandino.

Fermina Daza es Giovanna Mezzogiorno en "El amor en los tiempos del cólera" (2009)

Vale, puede que sea un personaje de ficción, pero es uno de los más importantes de la obra de Gabriel García Márquez y de la literatura colombiana como tal. Y por otro lado, es la única persona de esta lista que no está relacionada con cocaína y violencia, para variar.

En esta película, que tan bellamente recrea la Colombia de finales del siglo XIX, Fermina es la hija de un comerciante que termina casada con un doctor al que no ama. Sin embargo, su eterno enamorado, Florentino Ariza (que qué coincidencia, también es Javier Bardem) la espera hasta su vejez para que sea suya.

La película tuvo críticas durísimas en cuanto a la personalidad de Fermina: esta era más orgullosa, altiva y temperamental que en el largometraje. La Fermina del libro es tal y como era la madre de "Gabo", mujer en quien fue inspirado este personaje.

Penélope Cruz es Mirtha Jung en Blow (2001)

Puede que no sea famosa en Colombia, pero sí para las crónicas del narco de Estados Unidos en los años 80 y 90. Mirtha fue la esposa del enlace estadounidense de Pablo Escobar, George Jung. Tenía una relación volátil con su esposo, marcada por la adicción a la cocaína. Después del arresto de George por parte de la DEA, ella decidió alejar a su hija, Kristina Sunshine, del mundo del narcotráfico.

Zoe Saldaña en "Colombiana" ( 2011)

Es la versión claramente gringa y estereotipada -y con más efectos visuales- de Rosario Tijeras. La película causó revuelo por su título y por mostrar a una niña de nuestro país convertida en una máquina de matar. Por supuesto, los colombianos protestaron y Zoe Saldaña solo dijo que el director "se había fijado en las colombianas por fuertes y luchadoras".

Eso no fue lo que pensó el público. De hecho, la película tiene una calificación del 29% en Rotten Tomatoes.