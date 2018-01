Así respondió a las críticas la reina que fingía viajar por el mundo

Daniela López Espinoza es un nombre que no le dice nada a nadie que no sea de Venezuela. Pues la joven, quien estudia gastronomía, fue concursante por el estado de Mónagas, ahora es famosa por haber sido descubierta: siempre ponía que viajaba en algún lugar…

Pero en su baño.

Por eso la historia se hizo viral y los memes ya se ven en las redes sociales.

Ha llegado a tu TL la danielalopezespinoza de la abundancia, compártela para que tú también puedas llevar tu baño contigo a donde quiera que vayas. 🤞 https://t.co/bXSIzTTL1F

— I bless the rains down in Africa (@lesandia) January 9, 2018