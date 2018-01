Así reaccionan Greeicy Rendón y Jessica Cediel cuando les dicen "feas" en Instagram

Familiaaa como van! Bueno, como veo que sigue la controversia aquí les dejo este mensajito🙊! En la foto yo solo veo dos mujeres lindas, únicas y diferentes! En este caso la bella Meli y yop! 👩🏻👩🏼 Les comparto esta foto de detrás de cámaras ( qué es la única que tengo de cuerpo completo de las dos de aquel día 📸📸) para que me vean completa de pies a cabeza. ( la puedes acercar y detallar para analizarla si eso te hace feliz🤪) Siiiiiiii soy más pequeña, muuuuucho más que meli y eso que tengo tacones más altos 😂! Para que sepan mido 1.62 exactamente, soy tapón de alberca, llavero, chichón de piso… y demás como me dicen algunos por aquí… PERO la estatura para mi jamás fue, es o será un obstáculo para cumplir mis metas… y ser quien soy🤷🏻‍♀️! Soy feliz así tal cual 🙏🙋🏻‍♀️☺️ y les aseguró que la bella de Meli también lo es! Nosotras la pasamos bomba, nos gustamos y nos sentimos bien para las fotos💯📸🎥! Así que hagan lo mismo ustedes: sean felices como son! Dejen la bobada y recuerden que para los gustos se hicieron los colores❤️🧡💛💚💙🖤💜💝! Besos para todos y todas … nos vemos al rato! 💋 Atentamente: La Gerencia😌😉😁

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Jan 5, 2018 at 6:30am PST