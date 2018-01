El escalofriante origen de la amistad entre Emma Stone y Jennifer Lawrence

Las bellas actrices Emma Stone y Jennifer Lawrence son la nueva portada de la revista W, en su edición dedicada a las mejores actuaciones de Hollywood. Allí, Emma Stone confesó el escalofriante origen de su amistad.

"Nos escribía mensajes de texto a las dos, diciéndonos cosas como,'Voy tarde a la prueba de sonido. ¿Podrías calentar la orquesta por mí? Respóndeme para saber que lo recibiste"", contó la actriz de La La Land, y continuó: "Quizás trabajaba en un estudio o algo así, porque tenía el número de muchas personas".

Ellas no sabían que el mismo hombre las acosaba y por eso temían contestar sus móviles. "Jen y yo nos mandamos mensajes durante un año antes de conocernos", explicó Stone.

"Cuando le dije que viniera a mi casa, ella pensó, 'Dios mío, qué tal si es John el Hombre Orquesta?'. Y yo pensé, 'Dios mío, qué tal si es John el Hombre Orquesta'.

Así que Jen me llamó y me dijo, 'Solo quería asegurarme de que no fueras John el Hombre Orquesta'. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor", contó Stone.