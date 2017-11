Selena Gomez reaparece en el escenario AMAs después de un año

Luego de estar un año alejada de la televisión, Selena Gomez apareció en el escenario de los American Music Awards, donde además de sorprender con un look rubio, compartió el escenario con Marshmallow, en uno de las presentaciones más esperadas de la noche.

Crying with the wolves because I did NOT want that performance to end, @selenagomez & @marshmellomusic! 😭 #SELENAxAMAs pic.twitter.com/sNyqCTnmZR

— AMAs (@AMAs) November 20, 2017