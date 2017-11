American Music Awards 2017, en vivo y en directo

La industria del entretenimiento se pone de manteles largos. Hoy se celebrará la 45º edición de los American Music Awards, evento en el que Viola Davis le rendirá un tributo a Whitney Houston.

Los American Music Awards se llevarán a cabo a las 19:00 hora de México, 22:00 hora de Chile y 18:00 hora de Colombia. Tendremos para ti toda la cobertura de estos premios en los que el gran nominado es Bruno Mars.

American Music Awards, cuándo y dónde

En vivo desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, el canal TNT transmitirá todos del detalles de esta premiación a la que se darán cita Selena Gomez, P!nk, Lady Gaga, Demi Lovato, Imagine Dragons y más.

Hoy tendremos una cobertura especial con las mejor y peor vestidas, los premiados, los discursos y todo lo que sucederá en uno de los eventos más esperados en la industria de la música.

Selena Gomez reaparece en televisión junto a Marshmallow cantando 'Wolves'.

FREAKING OUT RIGHT NOW! @selenagomez is performing 'Wolves' LIVE for the first time EVER! #SELENAxAMAs pic.twitter.com/1MovIe05yu — AMAs (@AMAs) November 20, 2017

El canadience Shawn Mendes brilló en el escenario de los AMAs.

El segundo premio de la noche va para @djkhaled.

Nick Jonas se apodera del escenario con 'Find You', una de sus mejores canciones.

Ahora Demi Lovato se apodera del escenario usando un jumpsuit negro y cantándole a los 'haters' con esa canción.

And it'd be nice of @ddlovato to take it easy on us, but nahhhh. That performance was 🔥🔥! #DEMIxAMAs #AMAs pic.twitter.com/APz8JFZBNT — AMAs (@AMAs) November 20, 2017

P!nk y Kelly Clarkson son las encargadas de abrir el espectáculo de los AMAs 2017.

El primer premio de la noche es para Imagine Dragons, quienes le dedicaron su premio a la diversidad.

Taking home the award for Favorite Duo or Group – Pop/Rock is @Imaginedragons! CONGRATULATIONS, you ROCK! 🎉🎉🎉 #AMAs pic.twitter.com/fRzzfJiw1s — AMAs (@AMAs) November 20, 2017

American Music Awards 2017: Lady Gaga buscará sorprendernos con un gran espectáculo

I’M SOOOO EXCITED TO PERFORM FOR YOU TONIGHT!!! #AMAs

If I Can’t Find #TheCure , I’ll Fix You With My L💓ve !!! https://t.co/ilWXhLH0Xe — Lady Gaga (@ladygaga) November 19, 2017

Selena Gomez llegó a la alfombra de los American Music Awards.

Sorprendió con un look muy radical. Ahora es rubia.

P!nk hoy se subirá al escenario y así lució en su paso por la alfombra de los AMAs

Las fans de la banda Bangtan Boys de Corea, están emocionadas porque está noche están nominados,

La promo de Havana en los #AMAspic.twitter.com/aavNpw1WoI — Tris misses Camila 🙃 (@bananaxkarla) November 20, 2017

Demi Lovato hace su aparición esta noche luciendo una melena XL y un vestido que resalta su curvilínea figura.

Gaten Matarazzo de Stranger Things llegó a los AMAs.

ESTE NIÑO ES LO MÁS LINDO Y TIERNO QUE EXISTE LO AMO #AMAs pic.twitter.com/WJnSQ3W328 — valentina (@schnappjoels) November 20, 2017

Lady Gaga llegó enfundada en un vestido negro con unos zapatos impactantes.