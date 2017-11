¿Salma Hayek tendrá otro hijo a los 51? Su mamá reveló la verdad

Salma Hayek no es una de las famosas que acostumbre hablar de su vida privada. Cuando se casó y tuvo a Valentina Paloma, su primogénita, hubo muy pocos detalles. La veracruzana deja ver sólo lo que quiere.

Luego de los rumores que apuntaban que Salma estaba intentando tener un segundo hijo junto a su esposo, el multimillonario François-Henri Pinault, la mamá de la actriz, doña Diana Jiménez habló al respecto.

“No, ya no, decidimos (se ríe), no, por su salud, ella está plena con su hija y adoptó también como hijos a los hijos de François, no hay distinciones, yo soy abuela para todos, y ella es mamá para todos y ellos se han integrado muy bien a nuestra cultura también, y son felices, es una familia muy feliz”, dijo en entrevista para el programa matutino 'Hoy'.

La historia de amor de Salma Hayek

Salma y François comenzaron a salir y en 2007 la actriz anunció que esperaba a su primogénita Valentina Paloma. Los rumores de matrimonio estuvieron más fuertes que nunca. La pequeña Valentina llegó al mundo en el 2007 y un año más tarde, la pareja enfrentó una crisis que puso en jaque los planeas de boda.

