Reina de Quito 2017-2018: Sandy da el ejemplo con el reciclaje

Sandy Estefanny Valencia Trujillo quiere que la gente de Quito la recuerde por las obras que quiere impulsar en la ciudad. “Yo quiero ser una Reina de Quito para demostrar que no sólo es belleza física sino que va más allá de esto al transmitir la grandeza de su corazón para ayudar a los más necesitados. Además con esto quiero ser grata por todas las bendiciones que me ha dado Dios y transmitir eso con la gente de mi ciudad”, manifiesta Sandy.

Dice que como ciudadana ha demostrado sus buenos valores. “Esto es algo que viene desde el hogar y si queremos hacer cambios grandes debemos partir desde nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, en mi caso reciclamos con toda la familia. Mis abuelita nos ha acostumbrado a recoger si vemos la basura en la calle así como otros aspectos: ceder el puesto a los ancianos en los buses, ayudar a los niños a cruzar las calles, y mucho más”, detalla.

Valencia está haciendo la tesis en Arquitectura y Urbanismo junto a su novio y buscan graduarse juntos en la Universidad Central del Ecuador. “Él me ha apoyado mucho desde que participé en el certamen Reina de Reinas y Reina de la Federación de Ligas Barriales. Los dos tenemos un propósito personal para ayudar a los animalitos de las calles”, cuenta.

Ella se considera una mujer sencilla, que prefiere los zapatos bajos y pantalones. “Me gustan combinar colores pasteles y neutros , algo que me quede bien. En estos días estoy optando por los tacones altos pero me siento más cómoda cuando no los uso”, señala. Comenta que vivo en Llano Grande, al norte de Quito y destaca que que “es un lugar con gente muy bondadosa, llena de costumbres gastronómicas y culturales como ver el Baile de los Yumbos a la madrugada. Es un sector muy católico por lo que sus iglesias están repletas cada domingo para escuchar la misa”.