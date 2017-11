Reina de Quito 2017-2018: Cristina continuará con las campañas contra el acoso sexual

Cristina Geovanna Puma Delgado, de 24 años, cursa el décimo semestre en Derecho en la Universidad Central y está muy emocionada al ser parte de las candidatas para ser la nueva Reina de Quito 2017-2018.

“Desde que era niña siempre he tenido la convicción de luchar por los demás. De todos los proyectos que maneja el Patronato me gustaría trabajar bastante en el plan de atención e intervención a personas que tienen experiencia de vida en la calle como la mendicidad.

Mi objetivo es que esas personas tengan una vida digna para sus familias a través de una reinserción dentro de la sociedad, meta que se podría lograr mediante convenios e instituciones en capacitación no formal para así reforzar sus habilidades en diferentes áreas, además de velar por su salud física y mental, sin descartar la parte de la alimentación y vivienda.

Respecto a la capacitación no formal hay que entender que son personas con bajos recursos y no han tenido la oportunidad de formarse o estudiar una carrera profesional, por lo tanto podrían optar por los talleres de costura, talleres de mecánica, de gastronomía, peluquería o cualquier práctica que mejore su economía”, anhela Cristina al verse como la nueva Reina de Quito.

Ella también apoya la producción nacional y dice que le gusta vestirse con ropa hecha aquí. “Lo importante es que me guste y listo. No me complico”, aclara.

También fomentará campañas contra el acoso sexual en el transporte público ya que ella tuvo una experiencia muy desagradable al sentir cuando un hombre pretendía faltarle al respeto en una unidad del Trolebús.

“Yo quiero reforzar lo que dejó nuestra exreina, Angie Vergara, así como las autoridades municipales cuando se implementaron las campañas de respeto dentro del transporte público y ahora ya felizmente funciona con tan solo enviar un mensaje desde el celular para detener a los acosadores en las paradas”, recuerda.

Sus hermanos y padres están muy contentos y alistan las barras para gritar a todo pulmón el día de la elección, que será el próximo 23 de noviembre del 2018.