Dakota Johnson pudo haber encontrado a su Christian Grey en un famoso músico

Dakota Johnson volvió a ser noticia en Hollywood por el próximo estreno de la tercera entrega de 'Cincuenta Sombras de Grey'. Pero algo que llamó la atención más que la cinta, fue el hecho de que su protagonista parece estar saliendo con alguien que no tiene nada que ver con Christian Grey.

De acuerdo con la revista People, la actriz fue captada cenando sushi con una personalidad del ámbito musical y desató sospechas de un posible romance. Se trata nada más y nada menos que de Chris martin, vocalista del grupo británico, Coldplay.

Una fuente cercana a los hechos afirmó que la pareja parecía "acogedora, risueña y afectuosa" durante la velada. Sin embargo, el avistamiento sólo despertó cosquillas en sus seguidores ya que no sólo se le vio en dicha ocasión ya que la noche del martes fue vista apoyando en primera fila al grupo durante su concierto de cierre en Argentina.

Los fanáticos vieron a la actriz pasar el rato en la cabina de sonido y compartieron algunas fotos de la estrella mientras escuchaba atentamente la música. De acuerdo con People, Johnson no dejó de bailar y echar porras toda la noche.

Aunque aún es demasiado pronto para comenzar a pensar en ellos como pareja y recientemente Dakota terminó con su novio Matthew Hitt. Aunque en octubre fue vista con su compañero de set Joh Hamm.

Dakota was seen at a Coldplay concert in Argentina! pic.twitter.com/nHsg4u0E1a

— THE50SHADESWORLD.COM (@50ShadesWorldcm) November 15, 2017