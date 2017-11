Selena Gomez aún le da 'like' a las publicaciones de The Weeknd en Instagram ¿Será que la cantante sigue interesada en su ex?

Selena Gomez y The Weeknd ya terminaron su relación. Ahora ella está saliendo nuevamente con Justin Bieber y, en las imágenes de sus citas en las que ha sido captada, luce bastante feliz. Entonces, ¿por qué sigue atenta de las cosas que hace el intérprete de 'Star Boy'?

Hace apenas unos días, los seguidores de Selena se dieron cuenta (porque a ellos nada se les escapa) que ella le dio 'me gusta' a una de las fotografías de The Weeknd en Instagram.

Pero, el 'like' no fue a cualquier imagen, sino a una donde The Weeknd aparece con French Montana, disfrutando de la fiesta que este último organizó para su celebrar su cumpleaños. Celebración a la cual el cantante asitió acompañado de la que se rumora es su nueva pareja: Yovanna Ventura.

Selena Gomez just liked The Weeknd's Instagram post! pic.twitter.com/llbMnN5072 — Selena Gomez News (@Selenator) November 9, 2017

Aunque Selena en verdad luce bastante feliz ahora que retomó su amistad con Bieber, porque no han confirmado que ya mantengan una relación, parece ser que las cosas que tienen que ver con su ex aún le interesan mucho. La duda es si ella sabrá que The Weeknd ya sale con alguien más.

oh shittttt selena gomez liked the weeknd’s pic on insta 👀👀🐸☕️ — smith (@Sammfettig) November 9, 2017

Claro, el 'like' puede sólo deberse a que The Weeknd y Selena terminaron su noviazgo en buenos términos.

I didn’t expect them to be on good terms lmao but that’s good for them — Sarah (@rynsgirlfriend) November 9, 2017

¿Qué pensará Justin de todo esto?