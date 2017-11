Gala Caldirola chochea con su "primer bebé" en Instagram

La española, que por estos días espera a su primer hijo junto al futbolista Mauricio Isla, ha estado compartiendo cada etapa de este feliz momento en su cuenta de Instagram, y la noticia de un nuevo integrante a la familia, no fue la excepción.

Se trata de un pequeño gatito que recibió de regalo. "Dios mío!!!! Que regalo tan lindo!!! El primer bebe en llegar a casa!", escribió junto a una foto de su nueva mascota.

La ex chica reality dejó claro eso sí, que será "su padre", refiriéndose al jugador, quien tendrá que ocuparse de él por el momento. "Será papa quien tendrá que limpiar tu cajita de arena por un tiempo por qué ya sabemos que durante el embarazo no es indicado manipular las "caquitas" de los gatos, pero para el resto ya mi doctora me ha dejado tranquila y no hay ningún problema en tenerte en casa", agregó.

"Aquí está tu nueva mamá para darte mucho amor", publicó Gala quien además dijo que se llamará "chiquitito".

