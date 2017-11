Piden justicia para Keyra, la mujer a la que su pareja le prendió fuego

Tijuana, Baja California se estremeció con la noticia de Keyra, una joven que fue incendiada por su pareja y quien perdió la vida debido a las severas lesiones que presentaba.

De acuerdo a lo publicado por medios mexicanos, la pareja iba rumbo a la escuela de su hijo cuando el hombre se impactó contra una barda, salió del auto y roció a la mujer con gasolina para luego prenderle fuego.

Los familiares de Keyra señalaron que la joven tenía quemaduras de primer grado en todo el cuerpo, mismas que causaron su muerte. Por su parte, el hombre también sufrió algunas quemaduras de menor intensidad.

Señalaron que vivían en una relación violenta, pero el divorcio no era opción debido a que el hombre la chantajeaba con maltratar a su hijo.

Familiares, amigos y colectivos que buscan erradicar la violencia de género se manifestaron pidiendo que el agresor tenga un castigo ejemplar y que la muerte de Keyra no quede impune.

"Este día estamos aquí en silencio. Venimos a manifestarnos porque queremos justicia. No queremos que esto se quede impune; no es porque sea mi hija, sino porque hay mucho maltrato para las mujeres por todas partes, y aquí en Tijuana es demasiado. Diario se escucha en las noticias el maltrato a la mujer, esto no puede seguir pasando", comentó Rosa Lavin, madre de Keyra.